Kotimaa

Poliisi tutkii epäiltyä raiskaustapausta Oulussa

Poliisi tutkii Oulussa epäiltyä törkeää raiskausta. Uhrina oli tyttö, joka oli tapahtuma-aikaan 17-vuotias. Rikoksesta epäilty mies on 20-vuotias Afganistanin kansalainen, poliisi kertoo tiedotteessaan.



Teon epäillään tapahtuneen yksityisasunnossa Oulussa. Epäilty on esitutkinnassa kiistänyt teon. Tekopaikaksi epäillään Oulussa sijaitsevaa yksityisasuntoa.



Tutkinnanjohtajan vaatimuksesta Oulun käräjäoikeus vangitsi epäillyn keskiviikkona aamupäivällä. Esitutkinta on vielä kesken.