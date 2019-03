Kurikkalaismiestä epäillään laajasta huumekaupasta, talosta löytyi tilat marihuanan kasvattamista ja postittamista varten

Kotimaa

ja Tulli ovat paljastaneet internetin niin sanotulla pimeällä puolella eli Tor-verkossa Kurikassa huumausainekauppaa käyneen miehen. Pohjanmaan poliisin mukaan mies on ollut merkittävä suomalainen huumausaineiden myyjä Tor-verkon Silkkitiellä.Poliisi pidätti helmikuussa 45-vuotiaan kurikkalaismiehen epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Kotietsinnän yhteydessä miehen omakotitalosta takavarikoitiin muun muassa 218 kannabiskasvia ja noin 700 grammaa marihuanaa.Kotietsinnän perusteella mies on kasvattanut talossaan ammattimaisesti kannabista ja tehnyt taloonsa tilat marihuanan pakkaamista ja postittamista varten, kertoo poliisi tiedotteessa.perusteella epäilty on aloittanut kannabiksen myynnin kesällä 2016 Tor-verkossa. Hänen epäillään saaneen huumekaupasta ainakin 165 000 euroa laittomia tuloja.Mies on ottanut huumausaineiden tilaukset ja virtuaalivaluutta bitcoineina tapahtuneet maksut vastaan Tor-verkon Silkkitien kautta.Tämän jälkeen mies on pakannut huumausaineet ja postittanut tilauksen mukaisen määrän marihuanaa eri tilaajille, kertoo poliisi.Miehen omaisuus on asetettu käräjäoikeuden päätöksellä vakuustakavarikkoon.Nettihuumekauppaa käytiin anonyymissä Tor-verkossa, jossa toimii useita kuvalautoja eli foorumeita.Vuoden 2017 lopulla Tulli ja poliisi sulkivat Sipulikanava-nimisen kuvalaudan. Syynä foorumin sulkemiseen oli siellä käyty avoin huumekauppa. Sipulikanavan sulkemisen jälkeen suomalaisten käymä kauppa siirtyi muille foorumeille.