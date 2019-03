Kotimaa

”Karhukoplan” ovelaksi luulema kuormaaja­varkaus meni monella tapaa mönkään Heinolassa

kertoo selvittäneensä kymmenientuhansien eurojen arvoisen etukuormaajan varkauden Heinolassa.Poliisin mukaan varkailla oli hyvä suunnitelma, mutta sen toteutus meni monellakin tapaa pieleen. Ensin rikospaikaksi valittiin näkyvillä valvontakameroilla suojattu alue, sitten varastettuun traileriin jäi nimikoitu työhaalari poliisin löydettäväksi.”Toteutus tuo kovasti mieleen Aku Ankasta tutun Karhukopla-konnajoukon poikkeuksetta pieleen menevät puuhastelut”, poliisi kirjoittaa tiedotteessa.maaliskuun alussa, kun heinolalainen mies vuokrasi vantaalaisyrittäjältä etukuormaajan kuljetustrailereineen. Suunnitelmana oli myydä kuormaaja ja väittää yrittäjälle, että joku ulkopuolinen oli vienyt sen.Mies hinasi vuokraamansa kuormaajan Heinolaan ja pysäköi sen kertomansa mukaan ulkoilualueen parkkipaikalle. Hän piilotti puhelimensa lumipenkkaan, poliisin mukaan ilmeisesti siksi, että sen sijaintitiedot näyttäisivät miehen olleen koko ajan paikalla tutkimassa työkonetta.Mies itse poistui paikalta kuormaajan ja trailerin kanssa. Hän palasi muutaman tunnin kuluttua ja soitti lumihangessa odottaneella kännykällä puhelun, jotta saisi teletietoihin jäljen soitosta ja puhelimen sijainnista.Vuokrafirmalle mies pahoitteli vuokraamista seuraavana päivänä, että joku oli varastanut trailerin ja kuormaajan yön aikana. Vuokraaja oli saanut mukaansa traileriin asennettavan aisalukon, mutta hän väitti, ettei ollut osannut käyttää sitä.Hän ei kuitenkaan poliisin mukaan ottanut huomioon parkkipaikan valvontakameroita, joiden tallenteet paljastivat todelliset tapahtumat.”Siellä on energiahuoltoon liittyvä rakennelma, joka on tehokkaasti suojattu hyvillä ja selvästi näkyvillä valvontakameroilla. Jos joku konnajoukon jäsen olisi nostanut katseensa kengistään ja kävellyt parkkialueen läpi, niin hänen olisi pitänyt varsin nopeasti tulla johtopäätökseen, että paikkahan muistuttaa kameravalvontoineen ydinvoimalan pääporttia”, poliisi kirjoittaa tiedotteessa.löytyi ilman kuormaajaa Heinolan keskustan tuntumasta, jonne se oli jätetty kadun laitaan. Poliisin mukaan tähänkin liittyi ”Karhukopla-konnajoukolle tyypillistä” sähläämistä, sillä trailerista löytyi nimellä varustettu työhaalari.Nimen googlaaminen johdatti poliisin Mikkelin seudulle, jossa samannimisellä henkilöllä oli käytössään konehalli. Varastettu kuormaaja löytyi sieltä.Haalarin haltijalla ei ilmeisesti ollut osuutta tapaukseen, mutta hänen yhtiökumppaninsa, Jyväskylän seudulla asuva mies, kertoi ostaneensa kuormaajan. Poliisin mukaan hän oli ostanut koneen ”pilkkahintaan” tietäen, että se oli varastettu.”Tilanteen aiheuttamasta jännityksestä johtuen traileriin oli unohtunut hänen hallista peräisin olevat hallin toisen haltijan työhaalarit”, poliisi selvitti tapausta.kuormaajan anastanut vuokraaja että sen ostanut mies on pidätetty. Esitutkinnan perusteella koplaan liittyy myös muita henkilöitä, poliisi kertoo.Tapausta tutkitaan törkeänä varkautena.