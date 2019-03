Kotimaa

Puolustusvoimat esitteli kansain­välistä huomiota saaneen ”erittäin viheliäisen” hyppy­panoksen, näin se toimi

Puolustusvoimat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytännössä

Hyppypanos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat

Puolustusvoimilla