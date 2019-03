Kotimaa

Lapsiin kohdistuneen poikkeuksellisen seksuaali­rikos­vyyhdin pää­epäilty on toiminut seura­kunnan lapsi­työn

Lapsiin

Pääepäilty

Poliisin

kohdistuneen poikkeuksellisen seksuaalirikosvyyhdin pääepäilty on HS:n tietojen mukaan hieman yli 55-vuotias suomalainen yrittäjämies, joka on vaikuttanut rikosten aikaan eri puolilla Suomea.Lapsiin kohdistuneiden rikosepäilyjen kannalta voi olla huomionarvoista, että mies on toiminut eteläpohjanmaalaisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmän jäsenenä tämän vuosikymmenen alkupuolella.Mies oli valittu ryhmään kirkkoneuvoston edustajana. Hän toimi seurakunnan luottamustehtävissä parin vuoden ajan.HS:n tiedossa ei ole mitään yhteyttä luottamustehtävien ja epäiltyjen rikosten välillä. Keskusrikospoliisi sanoi HS:lle aiemmin torstaina, etteivät rikokset liity pääepäillyn tai muiden epäiltyjen työ- tai harrastustoimintaan.Poliisi tiedotti poikkeuksellisesta rikoskokonaisuudesta keskiviikkona. Suomalaismiesten epäillään muun muassa raiskanneen lapsia, kuvanneen tekoja ja välittäneen kuvamateriaalia eteenpäin.on ollut mukana yrityselämässä ja toiminut toimitusjohtajana. Asiakastiedon mukaan hän on ollut mukana yritystoiminnassa myös osakkaana.Mies on kutsunut itseään yrittäjäksi. Yritysten kotipaikoiksi on merkitty paikkakuntia Helsingistä Pohjois-Suomeen.Pääepäilty vangittiin vuosi sitten Lapin käräjäoikeudessa.Rikosnimikkeet koskivat tuolloin lapsia käsittelevän kuvamateriaalin levittämistä ja hallussapitoa sekä huumausainerikosta. Lisäksi miestä epäiltiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisesta.Puolitoista kuukautta vangitsemisen jälkeen mukaan tuli selvästi vakavampia rikosnimikkeitä. Tuolloin hänet siirrettiin Etelä-Pohjanmaalle ja vangittiin uudelleen muun muassa törkeän raiskauksen ja törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön perusteella.Mies on asunut välillä Etelä-Pohjanmaalla, ja osa epäillyistä rikoksista on tapahtunut siellä.mukaan epäilty päätekijä oli rikollisessa toiminnassa hyvin keskeisessä roolissa. Hän hankki vuosien aikana ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä rikosten toteuttamiseen, toimi organisoijana ja opasti muita.Mies pääsi tutkintavankeudesta vapaaksi keskitalvella tänä vuonna. Mies kieltäytyi avustajansa välityksellä kommentoimasta rikosepäilyjä HS:lle.