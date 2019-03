Kotimaa

Suomen väkiluku kasvoi viime vuonna vähiten lähes 50 vuoteen

kasvu oli viime vuonna yhtä alhaista kuin vuonna 1970. Se tarkoittaa, että väestö on kasvanut viimeksi ollut näin vähän lähes viisikymmentä vuotta sitten.Suomen väkiluku kasvoi viime vuonna 4 789 ihmisellä, kertoo Tilastokeskuksen väestörakennetilasto.Vuoden 2018 aikana suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä laski yli 36 000 ihmisellä. Sen sijaan vieraskielisten määrä kasvoi samaan aikaan noin 103 000:lla.täyttäneitä oli vuoden 2018 lopussa yli viidennes Suomen väestöstä. Alle 15-vuotiaita oli 882 000.Väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli viime vuoden lopussa 5 517 919.Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä sataa työikäistä kohden, oli 60,8. Korkea huoltosuhde kertoo, että lapsia ja vanhuksia on paljon suhteessa työikäiseen väestöön. Edellisen kerran huoltosuhde on ollut tätä korkeampi vuonna 1959.Korkein huoltosuhde oli Luhangalla, jossa se oli 106,1. Matalin huoltosuhde oli Helsingissä, jossa lukema oli 45,6.