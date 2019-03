Kotimaa

Suomessa pitää olla paperit, pelkkä osaaminen ei riitä

oppi­minen on taas noussut otsi­koihin. Mikäpä sen hienom­paa kuin että ihminen jaksaa olla älyl­lisesti vireä ja oppia lisää, iästä riip­pumatta.Ikävä kyllä elin­ikäisellä oppimisella tunnutaan useimmin tarkoitettavan kurssittamista, mihin joskus vielä haluttaisiin yhdistää painostuskeinoja, tutkintojen vanhenemisesta alkaen. Vaikuttaakin siltä, ettei elinikäisestä oppimisesta puhuttaessa viitata uuden oppimisen iloon, maailmankuvan avartamiseen tai ihmisen omiin mielenkiinnon kohteisiin vaan työelämän oletettuihin täydennyskoulutustarpeisiin, joille on vain annettu kivan kuuloinen nimi.Sellaisena ajatus elinikäisestä oppimisesta on monella tavalla harhateillä. Useimmat ihmiset työskentelevät ammateissa, joissa täydennyskoulutus tapahtuu tavallaan itsestään, työn tekemisen myötä. Maailma muuttuu, työrutiinit muuttuvat ja ihminen oppii vähitellen tulevat pienet muutokset joko itsestään tai työpaikan palaverissa. Kurssittaminen ja varsinkaan pakollinen kurssittaminen ei ole tehokas tapa oppia jokapäiväisiä muutoksia.into pakolliseen täydennyskoulutukseen tulee? Osittain taustalla on vahva usko kurssittamiseen: Suomessa vaaditaan muodollisia opintoja usein silloinkin, kun käytännön työelämässä opitut taidot antavat paremman pohjan osaamiselle. Paperit pitää olla, pelkkä osaaminen ei riitä.Cui bono ”kenen eduksi”, on vanha hyvä neuvo, kun miettii ilmiöitten todellisia, julkilausumattomia syitä. Täydennyskoulutusjärjestelmissä liikkuu paljon rahaa. Parin miljoonan työntekijän täydennyskouluttaminen vaikkapa viiden vuoden välein on isoa bisnestä, tarjoavatpa koulutusta sitten yksityiset tai julkiset tahot. Yliopistot ovat olleet mukana rummuttamassa elinikäisen oppimisen ajatusta, ja tuo kurssittaminenhan toki olisi pääosin maksullista. Yksityiset koulutusfirmat puolestaan odottanevat täydennyskoulutuspakkoa yhtä innokkaasti kuin terveysfirmat valinnanvapausmallia.On tietysti aloja, joilla kurssimaista täydennyskoulutusta tarvitaan, mutta ne ovat poikkeuksia säännöstä. Samoin on tietysti hyvä, että jos ihminen tahtoo edetä urallaan, hän voi jatkaa opintojaan ja kehittää taitojaan: täydennyskoulutusmahdollisuuksia on hyvä olla tarjolla niille, jotka niitä tarvitsevat, mutta kömpelön, koko työelämän kattavan rakennelman kehittäminen on aivan liian massiivinen ja kallis työkalu tähän tarpeeseen. Koulutukseen kannattaa sijoittaa, mutta järkevästi.oppiminen myöskään vaadi kurssittamista. Maailma on täynnä kirjoja, netti täynnä asiallistakin tietoa ja kiinnostuneella ihmisellä on lähes rajattomat mahdollisuudet kehittää itseään ilmaiseksi ja omaan tahtiinsa.Täydennyskoulutusmahdollisuuksia tarvitaan mutta ne pitäisi mitoittaa ja kehittää ihmisten todellisten tarpeitten mukaan, ei ylhäältäpäin saneltuna jollekulle taloudellisesti kannattavana pakkotoimintana. Oikea elinikäinen oppiminen nousee yksityisten ihmisten tahdosta oppia lisää ja yhteiskunnan on vain pidettävä portit avoimina niitä varten, jotka itsenäisen tiedonhaun sijasta kaipaavat ohjattua opetusta.Elinikäistä oppimista pitäisi pohtia ihmisen ehdoilla.