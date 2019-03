Maahanmuuttajien vastaisia musiikkivideoita tehnyt mies sai ehdollista vankeutta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Kotimaa

Maahanmuuttajien vastaisia musiikkivideoita tehnyt mies sai ehdollista vankeutta kiihottamisesta kansanryhmää

Helsingin

Käräjäoikeudessa

Taiteellinen

Hovioikeus

hovioikeus on koventanut maahanmuuttovastaisia musiikkivideoita tehneen miehen tuomiota. Sakkorangaistus ei hovioikeuden mukaan ole riittävä seuraamus ihmisarvoa loukkaavista videoista, joten rangaistukseksi tuli 30 päivää ehdollista vankeutta.Jo Vantaan käräjäoikeus määräsi aikanaan videot hävitettäväksi Youtubesta. Tästä ei enää kiistelty hovioikeudessa.Nykyisin 57-vuotias mies teki viiden vuoden aikana kahdeksan musiikkivideota, jossa hän hyökkäsi maahanmuuttajia, muslimeja ja myös homoseksuaaleja vastaan.Kun syyttäjä nosti syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mies puolustautui sanomalla, ettei kenenkään ole pakko katsoa videoita. Hän vetosi taiteenvapauteen.miehen argumentit eivät menestyneet. Oikeus katsoi kaikkien videoiden olleen tiettyjä ihmisryhmiä panettelevia ja solvaavia, ja miehen on täytynyt ymmärtää tämä. Oikeus katsoi, että ankara sakkorangaistus riittää ja tuomitsi miehen maksamaan 80 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan se teki 2 320 euroa.Mies tyytyi tuomioonsa, mutta syyttäjä vei asian hovioikeuteen. Syyttäjän mielestä sakkorangaistus ei riittänyt, vaan miehen kuului saada vankeusrangaistus.Syyttäjän mielestä teon moitittavuutta lisäsivät väkivaltaan kiihottaminen ja uhkauksenomainen vihan lietsominen. Syyttäjä myös huomautti, että videoita on katsottu yhteensä satojatuhansia kertoja. Mies on sen perusteella merkittävä mielipidevaikuttaja maahanmuuttokriittisissä piireissä.Miehen mielestä hän oli vain pyrkinyt herättämään yhteiskunnallista keskustelua. Hän kertoi ruotineensa tosiasioita taiteen keinoin, ja tekstit sisälsivät ironiaa, satiiria ja parodiaa.vapaus ei ole rajoittamaton eikä oikeuta kiihottamista suvaitsemattomuuteen perustuvaan vihaan, hovioikeus painotti. Oikeuden mukaan videoiden tekstit, kuvat ja äänitehosteet olivat kansanryhmiä panettelevina, solvaavina ja uhkaavina hyvin moitittavia.Videoissa maahanmuuttajat esitettiin siivottomina, loisina, väkivaltaisina ja raiskaajina. Lisäksi videoilla esitettiin, että maahanmuuttajat ja homot olisivat kiinnostuneita eläimistä.”Tällainen yleistäminen kansanryhmien käyttäytymisestä tai luonteenpiirteistä on erittäin panettelevaa ja solvaavaa.”totesi, että Suomessa on vain vähän oikeuskäytäntöä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Yleensä teoista on tuomittu sakkoa.Vankeutta on tuomittu lähinnä silloin, kun esitetyn viestin sisältöä on pidetty vaarallisena. Esimerkiksi korkein oikeus on katsonut vuonna 2012 antamassaan ennakkopäätöksessä, että kiihottaminen väkivaltaan tai uhkauksenomainen vihan lietsominen lisäävät rikoksen moitittavuutta.Hovioikeuden mukaan miehen videot olivat hyvin ihmisarvoa loukkaavia.Sakkorangaistus ei ollut hovioikeuden mukaan riittävä seuraamus, vaan oikeudenmukainen rangaistus on vankeutta. Vankeus voitiin kuitenkin tuomita ehdollisena.