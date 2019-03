Kotimaa

Kulttuuriministeriö esittää suomalaista saunomista Unescon kulttuuriperinnön luetteloon

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusteluna

esittää suomalaista saunomista Unescon Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ministeriö tiedotti ehdotuksen teosta perjantaina.Päätös asiassa saadaan joulukuussa 2020.Saunakulttuuri Suomessa -esityksen valmisteli Museovirasto yhteistyössä saunayhteisöjen kanssa.esitykselleen Suomi muistuttaa, että saunakulttuuri on perinteenä Suomessa vahva, elinvoimainen ja laajasti levinnyt.Saunominen valittiin vuonna 2017 Museoviraston ylläpitämään Suomen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 52 muun perinteen joukossa. Tästä luettelosta on mahdollista hakea edelleen Unescon luetteloihin. Valmistelussa seuraavaksi kohde-esitykseksi on kaustislainen viulunsoittoperinne.