Yli tuhat suomalaista kohtaa tänään täysin eri­mielisen keskustelu­kumppanin Suomi puhuu -tapahtumassa – HS se

HS:n seuranta Suomi puhuu -tapahtumasta on luettavissa tästä:

Yhteisten mielipiteiden runsaus yllätti monet keskustelijat Moni Suomi puhuu -tapahtumaan osallistuneista on kertonut yllättyneensä siitä, kuinka paljon yhteisiä mielipiteitä keskustelukumppanien kanssa loppujen lopuksi löytyi. Juttelin juuri mukavia lähes kolme tuntia #Suomipuhuu tapahtuman tiimoilta oman parin kanssa. Ei menny ihan nappiin siinä mielessä, ettei erimielisyyksiä oikein tuntunut olevan tai sitten olimme liian kohteliaita. Parempi onni seuraavalla kerralla? Mutta olipa hauskaa! @hsfi — Susanna Kortesluoma (@SKortesluoma) 29. maaliskuuta 2019 Susanna Kortesluoma ja Juha Vahe olivat samoilla linjoilla muun muassa siitä, että poliitikkojen olisi tarpeen perehtyä asiakokonaisuuksiin laajasti. Keskustelu oli Kortesluoman mukaan leppoisaa. Myös esimerkiksi Lauri Harilainen kertoo yllättyneensä siitä, kuinka samantyylisiä ajatuksia ja mielipiteitä keskustelukumppanilla eli Ari Ahokkaalla oli. Myös Esa Kontinen toteaa, että keskustelukumppani Vesa Laurinmäen kanssa löytyi yhteneviä näkemyksiä muun muassa taloudesta, politiikasta ja päätöksenteosta. Toisaalta eroavaisuuksia ilmeni ennen kaikkea siinä, edustaako enemmän oikeiston vai vasemmiston näkökantaa. Kontinen toteaa oppineensa keskustelussa uutta esimerkiksi yrittäjän näkökulmasta talouteen ja päätöksentekoon, Laurinmäki taas kertoo oppineensa uutta vasemmiston näkökannasta. Kontinen arvelee yhteneväisyyksiä löytyneen kenties siksi, että molemmat testaavat ajatuksiaan, lukevat sekä tutustuvat asioihin monesta eri näkökulmasta. Eri mieltä ollessaankin molemmat kykenivät Kontisen mukaan myös ymmärtämään toisen mielipidettä. Eniten eroja kaksikon välillä ilmeni mielipiteessä siitä, miten asiat tulisi asettaa tärkeysjärjestykseen. Keskustelun aikana sivuttiin muun muassa politiikkaan liittyviä asioita sekä tulevien vaalien kiistakysymyksiä. Molempien mielestä tapaaminen sujui hyvin. Jaa



Kohtaamiset ovat vaatineet valmistautumista etukäteen Ventovieraan ja mielipiteiltään erilaisen ihmisen kohtaaminen on voinut vaatia myös valmistautumista etukäteen. Näin ovat tapahtuman osallistujat raportoineet muun muassa Twitterissä. Olen alkanut henkisesti valmistautua lauantain #Suomipuhuu-tapahtumaan. Introverttinä olen oikeastaan valmistautunut siihen jo kuukauden, ollaan hyvin kaukana mukavuusalueestani. Toisaalta keskustelu politiikasta on aina mukavaa, ja pari kivan oloinen, niin hyvin tää kai menee 🤗 — Heli Ruotsalainen (@RuotsalainenH) 27. maaliskuuta 2019 Suomi puhuu -tempaus on muutenkin herättänyt mielenkiintoa jo ennen lauantaipäivää. Jaa



Eero Bergholm ja Nataša Stambej kohtasivat toisensa Osa kohtaamisista tapahtui järjestelyiden helpottamiseksi jo ennen varsinaista keskustelupäivää eli lauantaita. Muun muassa Eero Bergholm ja Nataša Stambej kohtasivat jo hieman etukäteen. Bergholmin mukaan tapaaminen sujui hyvin, ja kohtaamisessa käyty keskustelu oli hänen mukaansa avartavaa. Jaa



Tervetuloa seuraamaan Suomi puhuu -päivää! Tänään yli tuhat suomalaista kohtaa erimielisesti ajattelevan keskustelukumppaninsa. Tervetuloa seuraamaan keskustelujen etenemistä! Jaa





lauantaina on Suomi puhuu -tapahtumapäivä, jonka aikana keskenään erimieliset suomalaiset tapaavat toisiaan ympäri maata.HS saattoi ihmiset yhteen esittämällä lukijoille helmikuussa ja maaliskuussa arvokysymyksiä, joihin vastaamalla nämä saattoivat ilmoittautua kohtaamaan vastaparinsa: jonkun, jonka arvot ja mielipiteet ovat aivan erilaiset kuin omat.Algoritmi valitsi mukaan ilmoittautuneista parit, jotka saivat toistensa yhteystiedot. . Jos osallistut tapahtumaan, kerro HS:lle, miten tapahtuma sujui! Palautteen voi lähettää lomakkeella, jonka kaikki Suomi puhuu -tapahtumaan osallistuneet saivat perjantaina sähköpostitse. Voit myös postata kohtaamisista sosiaaliseen mediaan tunnuksella #Suomipuhuu.ilmoittautui alun perin noin 2 700 suomalaista. Heistä yli tuhat eli 567 paria vahvisti lopulta tapaamisen parinsa kanssa, ja tänään he tapaavat itse valitsemassaan paikassa.Hankkeen päämääränä ei ole päättää, kuka on oikeassa tai väärässä tai löytää yhteistä näkemystä. Päämääränä on sen sijaan kuunnella ja ymmärtää, miksi erilaiset ihmiset ajattelevat asioista niin täysin eri tavoin Suomessa vaalikeväänä 2019.