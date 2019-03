Kotimaa

Veitsellä kauppa­keskuksessa huitonutta miestä epäillään pahoinpitelyn yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta

Poliisi

Tapahtumaa

Poliisi

on käynnistänyt esitutkinnan perjantaina Joensuussa Kauppakeskus Iso-Myyssä tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä.Tapahtuma sai alkunsa, kun poliisi sai perjantaina kello 16:49 ilmoituksen, jonka mukaan kauppakeskuksen vartijat olivat ottaneet kiinni veitsellä varustautuneen miehen. Vartijoiden mukaan mies oli ennen kiinniottoaan yrittänyt huitoa veitsellä kauppakeskuksen asiakkaita.Poliisi otti 18-vuotiaan liperiläismiehen kiinni epäiltynä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta, koska mies oli uhkaillut kiinnioton yhteydessä vartijoita.selvittäessä poliisille ilmoittautui kaksi miestä, jotka kertoivat, että liperiläismies oli riitaantunut kauppakeskuksessa heidän kanssaan ja yrittänyt lyödä toista heistä useita kertoja veitsellä. Lyöntiyritysten kohteeksi joutunut mies oli onnistunut väistämään iskut ja pakenemaan paikalta ennen kuin vartijat olivat saapuneet paikalle ja ottaneet liperiläismiehen kiinni.Kauppakeskuksen muut asiakkaat eivät olleet vaarassa.on kuulustellut teosta epäiltyä 18-vuotiasta liperiläismiestä lauantaina. Mies on ollut Itä-Suomen poliisin mukaan yhteistyöhaluinen ja kertonut kuulustelussa avoimesti tapahtuneesta.Asian tutkinta on edelleen kesken ja kuulusteluja on vielä suorittamatta. Itä-Suomen poliisi tiedottaa asiasta uudelleen maanantaina.