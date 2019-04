Ruuhkavuosien kurahousukaaoskin voi olla elämän parasta aikaa – ja siksi HS kääntää tällä viikolla katseen perheeseen

Kotimaa

Ruuhkavuosien kurahousukaaoskin voi olla elämän parasta aikaa – ja siksi HS kääntää tällä viikolla katseen per

Muutama

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuten

vuosi sitten katsoin itseäni peilistä joka aamu kello 6.20 ja sanoin itselleni, että tästäkin – perkele – tulee hyvä päivä.Olin talouden ainoa aikuinen ja kotona oli kaksi pientä, huonosti nukkuvaa lasta. Päätin, että joka päivä en voi olla pahalla tuulella sen takia, että nukuin yleensä viitisen tuntia yössä, pätkissä.Ja koska mitään takeita öiden helpottumisesta ei ollut, ajattelin, että tässä voi mennä hukkaan vuosia elämästäni. Ja ne väsyneen äidin kiukkuvuodet olisivat sitten lasteni lapsuus.tarinoita Suomi on täynnä. Kertomuksia siitä, että lapsiperheen arki on monesti raskasta, kun unta ei saa tarpeeksi ja tekemistä on paljon. Kuinka elämä on väsynyttä juoksua kodin, päiväkodin ja työpaikan välillä.Tänäkin maanantaiaamuna monessa kodissa herätään viikonlopun jälkeen tahmaisesti. On vähän liian kiire, alla vähän liian vähän unta ja yhtäkkiä viikonlopun leppoisa yhdessäolo katkeaa, kun perheet jakautuvat taas töihin, kouluihin ja päiväkoteihin.Mutta perheissä on myös valtava voima. Samoissa tahmaisissa arkiaamuissa tässä maassa toivotetaan miljoonat lempeät huomenet, annetaan miljoonat pusut, pidetään huolta siitä, että lapsilla on varmasti riittävästi päällä ja koulukirjat mukana. Muistellaan viikonlopun parhaat vitsit ja lillutellaan ajatuksessa, että meidän perhe on kyllä paras.Lounaalla saatetaan vilauttaa kollegalle kuvaa hassuttelevista lapsista tai puolison tekemästä ihanasta illallisesta. Mitäs muuta nämä ovat kuin rakkauden ja ylpeyden osoituksia?on paljon perheitä, jotka kantavat valtavia ongelmia: taloudellista turvattomuutta, päihde- ja mielenterveysongelmia, lähisuhdeväkivaltaa. Näistä ongelmista kertominen on Helsingin Sanomien ja muiden vastuullisten medioiden tehtävä.Mutta yhtä lailla meidän tehtävämme on kertoa perheiden monimuotoisuudesta ja siitä onnesta, joita suomalaiset perheet synnyttävät. Tämän takia vietämme tällä viikolla HS-perheviikkoa, jolloin käännämme katseemme perheeseen.On tärkeää huomioida, miten perheistä puhutaan. Ja on olennaista pohtia, miten työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuisi niin, että perhe ei ole aina se, joka joustaa ja joka kärsii. Suomalainen perhe on myös muuttunut viime vuosikymmenten aikana. Perhe ei tarkoita enää miehen, naisen ja lasten muodostama ydinperhettä ja perheiden monimuotoisuuskin ansaitsee huomiota.monet muutkin lapset, omat valvottavat lapseni alkoivat jossain vaiheessa nukkua. Jossain vaiheessa perheeseen tuli toinen aikuinen ja sen jälkeen taas uusi valvoja. Kun lapsi haluaa puoli viideltä aamulla leikkiä palomiestä tai laulaa onnittelulaulua nallelleen, jaksaa väsynytkin välillä nauraa. Ehkäpä ruuhkavuodet voivat kurahousukaaoksesta huolimatta olla elämän parasta aikaa, kunhan kahvia ja huumorintajua on riittävästi.HS haluaa tietää, millaisia onnenhetkiä suomalaisperheissä tunnetaan kesken kiireisen arjen. Kerrothan onnenhetkistäsi alla olevalla lomakkeella. Ei tarvitse arastella, onnenhetkesi voivat olla kuinka pieniä tahansa!