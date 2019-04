Lumien sulaminen on aikaistunut viikolla 40 vuodessa, kevään ensimmäiset muuttolintuparvet on jo havaittu Etelä- ja Keski-Suomessa

Kotimaa

Lumien sulaminen on aikaistunut viikolla 40 vuodessa, kevään ensimmäiset muuttolintuparvet on jo havaittu Etel

Juuri nyt

Kevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpötilojen

Ylipäätään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”2000

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kevät