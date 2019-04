Kyyt heräävät nyt ja nousevat kevätaurinkoon keräämään voimia paritteluun – ensin nousevat koiraat, joista naaraat valikoivat voimakkaimmat

Kotimaa

Kyyt heräävät nyt ja nousevat kevätaurinkoon keräämään voimia paritteluun – ensin nousevat koiraat, joista naa

Kalliolohkareikossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhkana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä