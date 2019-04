Kotimaa

Poliisi valjastaa kaikki poliisilaitokset ajonopeuksien tehovalvontaan keskiviikkona

Autoilijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Nopeusvalvontaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on syytä välttää ylinopeuksia erityisesti keskiviikkona 3. huhtikuuta. Silloin poliisi valvoo tehostetusti ajonopeuksia.Viime vuonna 5 159 kuljettajaa jäi kiinni ylinopeudesta, kun poliisi toteutti vastaavan valvontaoperaation, poliisihallitus kertoo tiedotteessaan.Vuorokauden kestävään valvontamaratoniin osallistuvat keskiviikkona kaikki poliisilaitokset.kohdennetaan erityisesti taajamiin sellaisille alueille ja tieosuuksille, joissa on tapahtunut liikenneonnettomuuksia ja ajetaan ylinopeuksilla”, poliisihallitus varoittaa.Valvonnalla ja siitä ennakkoon varoittamalla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia.Poliisihallitus huomauttaa, että EU-komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista