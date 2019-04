Sysmäläisen mökkiterassin lautojen alta löytyi 21 kiloa amfetamiinia, liettualaismiestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta

Kotimaa

Sysmäläisen mökkiterassin lautojen alta löytyi 21 kiloa amfetamiinia, liettualaismiestä epäillään törkeästä hu

Esitutkinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suoritetun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumien

Mökiltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy