Kotimaa

Mitä tehdä, jos risteilyaluksella tapahtuu räjähdys? Selkämerellä harjoiteltiin suuronnettomuuden varalta

Arktisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selkämerellä

Uhkakuvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjoituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuuden

alueella kulkevan risteilyaluksen konehuoneessa on tapahtunut räjähdys, joka on johtanut tulipaloon. Ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. Alus on ohjauskyvytön ja alkanut ajelehtia.Apuun hälytetään laivoja, helikoptereita ja valvontalentokoneita sekä pelastushenkilöstöä useista maista. Edessä on massapelastus­operaatio vaikeissa arktisissa oloissa.tiistaina toteutetun meripelastusharjoituksen lähtötilanne on vakava ja vaikea. Se on kuitenkin mahdollinen.Laivaliikenne arktisella alueella kasvaa, ja mahdollisen suuronnettomuuden seuraukset voisivat olla katastrofaaliset. Pitkät välimatkat, vaikeat sääolot ja infrastruktuurin puute tekevät pelastustöistä vaikeat.Avun saapuminen saattaa kestää useita päiviä. Onnettomuus koskettaa useita maita, ja öljyvuoto tuhoaisi alueen herkkää luontoa.toteutumista harjoiteltiin kansainvälisessä Polaris 2019 -harjoituksessa Uudenkaupungin edustalla tiistaina aurinkoisessa ja selkeässä säässä. Tuulta ulkomerellä oli kymmenisen metriä sekunnissa.Arktisen rannikkovartiosto­foorumin harjoitus oli yksi suurimmista Suomen lähivesillä toteutetuista harjoituksista. Siihen osallistuivat kaikki jäsenmaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada.Harjoitus oli myös Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden päätös, sillä tällä viikolla Suomi siirtää foorumin puheenjohtajuuden Islannille.lähtötilanne oli samankaltainen kuin runsas viikko sitten Norjan rannikolla tapahtunut todellinen onnettomuus.Viking Sky -risteilijä joutui merihätään koneiden sammuttua myrskyssä, ja matkustajia jouduttiin evakuoimaan helikoptereilla.Selkämerellä evakuoitavia vapaaehtoisia oli 220. Osa heistä pelastettiin pelastuslautoilta merestä ja osa suoraan onnettomuusalusta esittävältä jäänmurtaja Fennicalta.”Uhrit” kuljetettiin neljällä helikopterilla mantereelle Susiluodon merivartioasemalle, jonne Suomen Punainen Risti oli pystyttänyt evakuointikeskuksen.Pinta-alukset ja lentokoneet etsivät pelastuslauttoja ja -veneitä mereltä. Ne olivat ajautuneet kauas turmapaikalta, koska avun saapuminen oli kestänyt.Evakuointiasemalla rantaan tuodut uhrit haastateltiin. He saivat ruutukoodilla varustetun rannekkeen, jonka avulla uhrit pystyttiin tunnistamaan ja paikantamaan evakuointikeskuksessa.Haastatteluissa arvioitiin, minkälaista apua kukin tarvitsi.uhka on todellinen myös Suomen rannikkovesillä, sillä liikenne on vilkasta ja rannikko on matala ja karikkoinen. Navigointi on vaikeaa myös hankalien jääolojen vuoksi.Suurin uhkakuva on risteilyaluksen ja tankkialuksen kolari väylien risteyskohdassa Helsingin ja Tallinnan välillä, kun samaan aikaan jouduttaisiin evakuoimaan suuri määrä ihmisiä ja torjumaan isoa öljyvahinkoa.Selkämeren harjoituksessa ympäristövahingon uhkaa ei ollut. Merihätään joutuneen risteilijän koneet kuitenkin sammuivat täysin, ja ohjauskyvytön alus jouduttiin hinaamaan suojapaikkaan. Rajavartiolaitoksen ulkovartioalus Turva otti Fennican hätähinaukseen.