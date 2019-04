Poliisi täsmentää tietoja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä: vain yksi uhri huumattiin metamfetamiinilla, viimeiset hyväksikäytöt tapahtuivat vuonna 2014

Kotimaa

Poliisi täsmentää tietoja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä: vain yksi uhri huumattiin metamfeta

Keskusrikospoliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat

mukaan julkisuudessa on liikkunut joitakin vääriä tietoja lapsiin kohdistuneen poikkeuksellisen seksuaalirikosvyyhdin rikosepäilyistä. Poliisi täsmentää nyt tietoja rikosepäilyistä, jotka kohdistuvat viiteen suomalaismieheen.Pääepäillyn puolustuksen mukaan poliisin aiempi tiedotus on antanut osittain väärän kuvan esimerkiksi epäiltyjen seksuaalirikosten kestosta. Puolustus on vaatinut poliisia täsmentämään julkisuuteen kerrottuja tietoja rikosepäilyistä.HS tiedusteli asiaa poliisilta tällä viikolla. Keskusrikospoliisi vastasi tiedusteluun keskiviikkona sähköpostilla.kertoi sähköpostissa, että lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2004–2014. Niiden ei siis epäillä jatkuneen vuoteen 2018 asti, kuten julkisuudessa olleista tiedoista on voinut ymmärtää.Poliisin mukaan kenenkään kuudesta uhrista ei epäillä joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyksi koko kymmenen vuoden ajan, vaan kyse oli kunkin uhrin osalta lyhyemmistä ajoista.Sen sijaan eräiden muiden rikosten epäillään jatkuneen vuoteen 2018 asti. Nämä rikosepäilyt liittyvät kuva- ja videoaineistoon.Poliisin mukaan rikoksista epäillyt suomalaismiehet ovat myös kuvanneet lapsiin kohdistuneita tekojaan ja jakaneet tallenteita. Poliisin mukaan epäillyt ovat tuoneet Suomeen, jakaneet ja vastaanottaneet myös ulkomaisia tallenteita, joissa lapset ovat joutuneet erilaisten rikosten kohteiksi.viestimet, kuten HS, ovat tulkinneet poliisin kertomia tietoja niin, että epäiltyjen seksuaalirikosten yhteydessä olisi huumattu useampia lapsia metamfetamiinilla. Poliisilla on kuitenkin näyttöä vain yhdestä tapauksesta, jossa epäillään seksuaalirikoksen uhrin huumaamista huumausaineella.Rikosten yhteydessä on tosin käytetty poliisin mukaan muita päihdyttäviä aineita.