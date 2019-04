Kotimaa

Kaksi lasten turvakaukaloa paljastui vaarallisiksi kolaritestissä

Kaksi lasten turvakaukaloa on todettu vaarallisiksi eurooppalaisten autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen turvaistuintestissä, kertoo Autoliitto. Kaukalot eivät kestäneet kolaritestin törmäyksessä aiheutunutta rasitusta.



Toinen turvakaukaloista on Babystyle Oyster Carapace Infant ja toinen Chicco Oasys i-Size. Chicco on ilmoittanut vetävänsä turvakaukalon pois myynnistä ja tekevänsä siihen muutoksia. Babystyle ei ole vielä kommentoinut istuimen ongelmia.



Autoliiton tiedossa ei ole, kuinka paljon istuimia on Suomessa, tai kuinka moni liike niitä myy. Autoliitto neuvoo kaukalon ostaneita olemaan yhteydessä myyjäliikkeeseen ja sopimaan jatkotoimista. Turvakaukaloita ei tule enää käyttää.