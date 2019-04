Kotimaa

Korkeakoulujen yhteishaku päättyi, kevään kovin kilpailu paikoista käydään kuvataidealalla

Korkeakoulujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yliopistoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vähiten

yhteishaku päättyi keskiviikkona. Oppilaitoksiin haki yhteensä 151 800 hakijaa. Opetushallituksen mukaan määrä on noin tuhat hakijaa vähemmän kuin vuosi sitten.Haun kautta on jaossa noin 48 000 paikkaa. Niistä 62 prosenttia eli 24 800 paikkaa on varattu ensikertalaisille. Tänä keväänä kaikista hakijoista 79 prosenttia oli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Luku on kutakuinkin samansuuruinen kuin viime vuonna.kovin kilpailu aloituspaikoista käydään kuvataidealalla, jossa yhtä aloituspaikkaa kohden on 26 hakijaa. Seuraavaksi eniten hakijoita on psykologian opintoihin. Yhtä aloituspaikkaa havittelee 20,1 hakijaa. Kolmanneksi suosituin ala oli eläinlääketiede (10,4 hakijaa / aloituspaikka).Ammattikorkeakoulujen puolella vaikeinta on päästä opiskelemaan luonnontieteitä, joissa hakijoita oli 6,8 yhtä paikkaa kohden. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat alat olivat sosiaali-terveys- ja liikunta-ala (5,6) ja kulttuuriala (4,8).hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on yliopistojen kasvatustieteellisille aloille (3,1) sekä ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen aloille (2,6).Opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan viimeistään 28. kesäkuuta.