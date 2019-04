Vantaalaismiehiä epäillään suuresta huvilamurtosarjasta: iskivät vain ”pieteetillä sisustettuihin” kohteisiin ja veivät tavarat verhoja ja tekokukkia myöten

Kotimaa

Vantaalaismiehiä epäillään suuresta huvilamurtosarjasta: iskivät vain ”pieteetillä sisustettuihin” kohteisiin

Hämeen

Poliisi

Marraskuisen

Asiakokonaisuus

poliisilla on ollut tutkinnassa perinteisistä huvilamurroista poikkeavia elementtejä sisältänyt murtosarja. Kahden vantaalaisen miehen epäillään murtautuneen kaikkiaan viiteen huvilaan Heinolassa ja Hämeenlinnassa.Kaksikko jäi kiinni viime marraskuussa kesken huvilamurron.”Poliisi keskeytti miesten viimeisimmän murron sulkemalla miesten käyttämän mökkitien, jolloin miesten ainut pakosuunta oli paeta jalkaisin sysipimeään alkutalven metsään. Poliisikoiran avustuksella miehet löydettiin myöhemmin metsästä ja otettiin kiinni”, Hämeen poliisilaitos kertoi tiedotteessa.kuvaa murtosarjaa tavallisista huvilamurroista poikkeavaksi. Miehet olivat muun muassa tehneet ennakkotiedustelua murtokohteista.”He valitsivat kohteiksi ainoastaan pieteetillä sisustettuja kohteita”, tiedotteessa kerrotaan.Poliisin mukaan miehet kuljettivat anastamansa omaisuuden Vantaalle. Valitsemansa murtokohteet miehet tyhjensivät hyvin perusteellisesti.”He muun muassa irrottivat huviloista liesitasot, uunit ja anastivat televisiot, verhot, tekokukat, matot ja jopa keittiövälineetkin kelpasivat, kattiloita ja ruokailuvälineitä myöten”, poliisi kertoo tiedotteessa.kiinnioton jälkeen poliisi teki kotietsinnän miesten koteihin Vantaalla. Asunnoista löydettiin suuri määrä anastettua omaisuutta.”Poliisin oma kuljetuskalusto jäi saman tien pieneksi. Poliisi joutui tilaamaan paikalle muuttofirmasta kaksi muuttomiestä ja kuorma-auton tyhjentämään asunnot anastetusta omaisuudesta”, tiedotteessa kerrotaan.Poliisin mukaan huvilamurtosarjan päätekijä on noin 40-vuotias mies, joka on poliisille entuudestaan tuttu.”Päätekijällä on menneisyydessään vakavaa, määrätyissä rikollisissa piireissä hyvinkin arvostettavaa rikollista toimintaa. Miehen aiempiin rikoksiin verrattuna nyt tapahtuneet huvilamurrot vaikuttavat suorastaan sanottuna näpertelyltä.”Virkavalta kertoi ihmetelleensä tapausta myös miehelle itselleen.”Hän vastasi, että ’on jotenkin jäänyt päälle jännityksen hakeminen ja kun tekee tällaista pienempää keikkaa, niin kiinni jäädessä ei enää saa vuosien tuomioita istuttavaksi’”, poliisista kerrotaan.Kiinni jäämisen jälkeen mies oli erittäin yhteistyöhaluinen poliisin kanssa. Hän muun muassa kertoi murtokohteita, joista ei ollut poliisilla eikä huviloiden omistajillakaan vielä mitään tietoa, poliisista kerrotaan.Toinen tekijöistä on noin 25-vuotias mies. Poliisi kuvaa häntä ”rikollismaailman noviisiksi”, joka on entinen turva-alan työntekijä.”Erikoinen parivaljakko”, poliisi toteaa.pitää sisällään kolme törkeää varkautta, yhden varkauden ja yhden varkauden yrityksen.Esitutkinta on valmistunut ja kokonaisuus siirtyy lähiaikoina syyttäjälle syyteharkintaan, poliisista kerrotaan.