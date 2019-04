Annu Griñan teki miesystävänsä kanssa sopimuksen lapsen hankkimisesta ja asuu nyt tyttärensä kanssa kaksin: ”Minulla on unelmaperhe” Suomessa yli viidennes ja Helsingissä yli neljännes lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä. Mielikuva yksinhuoltajista on yksipuolinen, eikä lapsestaan 90–100 prosenttisesti huolehtiva Annu Griñan tunnista itseään siitä.