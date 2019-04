Kotimaa

Säkylässä säilötään varusmiesten virtsan ravinteet, tavoitteena tehdä virtsasta lannoitetta

Säkylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käymälä