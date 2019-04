Kotimaa

Tutkimus: Perus­koulun oppimis­tulokset äidin­kielessä ennakoivat vahvasti äidin­kielen yo-kokeen tuloksia

Tutkimuksessa

Sukupuolten

Tutkijat

ja kirjallisuuden oppimistulokset peruskoulun lopulla ennakoivat vahvasti menestymismahdollisuuksia äidinkielen ylioppilaskokeessa. Asia käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemästä tutkimuksesta.Lukioon hakeutuvan lähtötaso äidinkielessä ja kirjallisuudessa peittää tutkimuksen mukaan alleen monen taustamuuttujan yhteyttä äidinkielen ylioppilaskokeen tulokseen. Tällaisia taustamuuttujia ovat muun muassa vanhempien ylioppilastausta ja äidinkielen opiskeluun liittyvät asenteet yhdeksännellä luokalla.selvitettiin, kuinka vuonna 2014 peruskoulun päättäneet pärjäsivät äidinkielen ylioppilaskokeessa keväällä 2017.Peruskoulun päättövaiheesta materiaalina olivat oppimistulosarviointi ja oppilaan saama arvosana, jotka muodostivat lähtötason.Lähtötaso selitti yli 33 prosenttia opiskelijan äidinkielen ylioppilaskokeen tuloksesta. Vaikka yhteys on vahva, se ei kuitenkaan ole lukkoon lyöty.”Ylioppilaskokeessa merkittävä osa oppilaista joko paransi tai heikensi huomattavasti sijoitustaan oppimistulosarviointiin verrattuna”, Karvin tutkijat kirjoittavat.Pelkällä peruskoulun arvosanalla oli myös selvä yhteys menestykseen ylioppilaskokeessa. Kahdesta yhtä hyvin oppimistulosarvioinnissa menestyneestä opiskelijasta paremman tuloksen sai todennäköisesti se, jonka äidinkielen arvosana peruskoulussa oli ollut parempi.välinen ero tasoittuu ylioppilaskokeessa hieman verrattuna tilanteeseen peruskoulun lopussa. Tyttöjen ylioppilaskoetulokset ovat kuitenkin merkitsevästi paremmat kuin poikien, vaikka oppilaiden lähtötaso otettaisiin huomioon.”Tulosten välinen sukupuoliero on voimissaan vielä lukion päättövaiheessakin”, tutkijat kirjoittavat.Tyttöjen asenteet äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua kohtaan olivat peruskoulun lopulla selvästi myönteisemmät kuin poikien. Tutkimuksessa kävi ilmi, että asenteet selittävät noin kolmasosan tyttöjen ja poikien välisistä osaamisen eroista.Tutkimuksen mukaan vanhempien ylioppilastaustalla on selvä yhteys sekä peruskoulun lopussa järjestettävän oppimistulosarvioinnin että ylioppilaskokeen tulokseen. Mitä koulutetummat vanhemmat oppilailla on, sitä paremmin he keskimäärin menestyivät molemmissa.korostavat, että peruskoulun ja koko koulutusjärjestelmän pitäisi jo varhain pystyä vaikuttamaan paremmin siihen, että oppilaiden taidot ja asenteet eivät eriytyisi. Lisäksi pitäisi pystyä tasaamaan vanhempien koulutustaustan tuomia eroja.”Nyt koulu ei onnistu siinä ainakaan niin keskeisissä kansalaistaidoissa kuin tekstitaidoissa: tekstien vastaanottamisen ja tuottamisen taidoissa eli luku- ja kirjoitustaidoissa.”