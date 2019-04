Kotimaa

Lumipyryt hankaloittavat ajokeliä maan keskiosassa

Maan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yöllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

keskiosissa on tällä hetkellä huono ajokeli lumisateen takia. Itä-Suomessa ajokeli on jopa erittäin huono.Eteläisessä Suomessa on matalapaineen keskus, jonka takia sää on sateinen maan pohjoisosaa lukuun ottamatta. Maan keskiosissa sade tulee lumena tai räntänä, ja paikoin hyvin runsaat lumipyryt hankaloittavat liikennettä. Lunta voi kertyä iltaan mennessä 15–30 senttiä.Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.Huonosta ajokelistä puolestaan varoitetaan Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Kainuussa.Haastava ajokeli jatkuu iltaan asti.on sattunut muutamia liikenneonnettomuuksia. Parkanossa Pirkanmaalla puolenyön jälkeen täysperävaunurekka päätyi kyljelleen ojaan. Rekka oli matkalla kolmostietä pohjoiseen päin.Kuljettaja ei loukkaantunut tapauksessa. Onnettomuuspaikalla Parkanon keskustan pohjoispuolella oli usean tunnin ajan käytössä vain yksi kaista.Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla Nelostie meni puolestaan kokonaan poikki, kun rekka suistui liukkaalla tiellä ojaan ja kaatui kyljelleen. Onnettomuudesta selvittiin poliisin mukaan ilman loukkaantumisia.Onnettomuuspaikan pääsee kiertämään Haapajärven kautta käyttäen teitä 27 ja 658.