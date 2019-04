Kotimaa

Oulun seksuaalirikos­vyyhdissä nostettiin ensimmäiset syytteet

Oulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikoskokonaisuuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

grooming-kokonaisuudessa on nostettu ensimmäiset syytteet. Grooming tarkoittaa alaikäisen houkuttelua ja saalistusta verkossa.Käräjäoikeuteen toimitetussa haastehakemuksessa 20-vuotiasta ulkomaalaistaustaista miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Törkeän raiskauksen vaihtoehtoisena syytteenä on raiskaus, törkeä raiskauksen yritys tai raiskauksen yritys.Myös toisen tähän kokonaisuuteen liittyvän jutun syyteharkinta on valmistumassa, ja haastehakemus toimitetaan Oulun käräjäoikeuteen myöhemmin tällä viikolla.kuuluu kaikkiaan kahdeksan juttua, joissa kussakin on eri epäilty ja sama uhri. Uhri on alaikäinen tyttö. Kukin juttu käsitellään erikseen.Alustavan aikataulun mukaan juttujen käsittely käräjäoikeudessa alkaa kahden viikon kuluttua. Tämän kuun aikana tarkoitus olisi käsitellä kolme juttua, toukokuussa kaksi juttua. Loput jutut käsiteltäisiin kesä- ja heinäkuussa.Rikoskokonaisuuden muiden juttujen esitutkinta on vielä kesken.