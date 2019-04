Kotimaa

Satoja litroja muuntajaöljyä valui maahan epäillyn ilkivallan seurauksena Lohjalla

Arviolta

Vuoto

500–600 litraa muuntajaöljyä on valunut maahan Lohjan Kaukelassa Länsi-Uudellamaalla, kertoo päivystävä palomestari.Öljyä on levinnyt noin 30 neliömetrin alueelle. Säiliöauto on ollut tiistaina imemässä maahan valunutta öljyä ja kaivinkone kaivamassa saastunutta maata pois. Kaivinkone jatkaa kaivamista, mikäli keskiviikon mittaukset antavat siihen tarvetta.on tapahtunut purettavien muuntajien välivarastointialueella maanantain ja tiistain välisenä yönä. Työntekijät havaitsivat tilanteen tullessaan tiistaina töihin.Päivystävä palomestari kertoo, että vuodon takana on todennäköisesti ilkivalta, ja poliisi tutkii asiaa. Muuntajat olivat välivarastoalueella vartioimattomina, ja useat niistä olivat vuotaneet.