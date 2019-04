Kotimaa

rahavaatimuksen saaneella naisella on oikeus nähdä kaikki tiedot, jotka toimisto on hänestä tallettanut.Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan elokuvien luvattomasta levittämisestä epäillylle naiselle on näytettävä kaikki hänen nettiliittymänsä ip-osoitteen käyttämiseen liittyvät tiedot riippumatta siitä, onko joku muu mahdollisesti käyttänyt ip-osoitetta.Nainen sai vuonna 2016 asianajotoimistosta kirjeen, jonka mukaan hänen nimissään olevan nettiliittymän ip-osoitteesta on levitetty luvatta elokuvia vertaisverkossa. Jos nainen maksaisi 800 euroa, asia olisi sillä kuitattu.Nainen kiisti levittäneensä leffoja ja vaati sen sijaan nähtäväkseen kaikki tiedot, joita asianajotoimisto oli hänestä tallettanut. Pyyntö perustui henkilötietolakiin, jonka mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu.luovutti osan tiedoista, mutta osan se rajasi tarkastusoikeuden ulkopuolelle.Toimisto perusteli tätä sillä, että sen perustama rekisteri perustui toimeksiantoon, jonka se oli saanut elokuvien tekijänoikeuksien haltijalta.Kaikkien tietojen näyttäminen olisi toimiston mukaan aiheuttanut vahinkoa liikesuhteiden luottamukselle tai henkiselle omaisuudelle. Luovuttamatta jätetyt tiedot olivat oikeudenloukkauksiin liittyvää teknistä näyttöä.Asianajotoimisto myös huomautti, että koska nainen oli kiistänyt levittäneensä elokuvia, tiedot eivät välttämättä koske häntä vaan jotakuta toista henkilöä. Osa tiedoista ei edes ole naista koskevia henkilötietoja.Lisäksi toimisto totesi, että havaitun tekijänoikeusloukkauksen selvitys on kesken. Saattaa vielä olla tarvetta viranomaisselvitykselle, käytännössä siis poliisitutkinnalle, toimisto totesi.määräsi asianajotoimiston luovuttamaan naiselle kaikki häntä koskevat tiedot. Nyt myös hallinto-oikeus päätyi samaan lopputulokseen.Hallinto-oikeus totesi, ettei asianajotoimisto ollut esittänyt perustetta tarkastusoikeuden rajoittamiselle. Asianajajan salassapitovelvollisuus ei ole lainmukainen peruste rajoitukselle, joten naisella on tarkastusoikeus.Tarkastusoikeus koskee nimenomaan naisen omia tietoja. Mitään muita tietoja asianajotoimiston ei tarvitse luovuttaa.Oikeus muistutti, että henkilötietojen pitää olla järjestetty niin, että henkilötietolaissa säädetyt rekisteröidyn oikeudet voidaan ongelmitta toteuttaa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa kaikki naisen ip-osoitteeseen liittyvät lokitiedot riippumatta siitä, onko joku muu henkilö mahdollisesti käyttänyt naisen ip-osoitetta.Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.