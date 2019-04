Poliisi epäilee: Mies pahoinpiteli puolisoaan toistuvasti ja hyväksikäytti seksuaalisesti tämän lapsia ja näiden kaveria

Kotimaa

poliisi epäilee keski-ikäistä miestä puolisonsa pahoinpitelystä sekä tämän lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pahoinpitelystä, kunnianloukkauksesta ja salakatselusta. Miestä epäillään myös lasten kavereihin kohdistuneista teoista.Yhteensä miestä epäillään kolmen alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Lisäksi miestä epäillään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapidosta ja kuvien valmistamisesta.Asia tuli poliisin tietoon, kun poliisi sai tammikuussa tiedon yksityisasunnossa tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä.Pahoinpidelty nainen kertoi joutuneensa miehen toistuvien pahoinpitelyjen kohteeksi parisuhteensa aikana kahden vuoden ajan.alkoi selvittää parisuhteessa tapahtunutta pahoinpitelyä ja löysi miehen puhelimesta ja tietokoneelta materiaalia, jotka herättivät epäilyn naisen alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneesta eriasteisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Toiseen alaikäiseen kohdistuneita tekoja on tutkittu törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja toiseen lapseen kohdistuneena seksuaalisena hyväksikäyttönä.Hyväksikäyttöjen epäillään tapahtuneen usean vuoden ajan.Lisäksi miestä epäillään naisen lapsiin kohdistuneista pahoinpitelyistä, laittomasta uhkauksesta, kunnianloukkauksesta sekä salakatselusta.epäillään myös lasten kaveripiiriin kuuluneen kolmannen, alle 18-vuotiaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Lisäksi miehen epäillään pahoinpidelleen lievästi lasten toista kaveria sekä uhkailleen laittomasti kolmatta lasten kaveria.Miehen puhelimella ja tietokoneella olevan materiaalin vuoksi miestä epäillään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapidosta ja kuvien valmistamisesta. Poliisilla ei ole näyttöä siitä, että materiaalia olisi levitetty.epäillään myös loukanneen vaimonsa ex-puolison ja lasten isän kunniaa esittämällä perättömiä väitteitä tai vihjailuja tämän syyllistymisestä seksuaalirikoksiin.Mies on ollut vangittuna tammikuusta lähtien. Hän on esitutkinnassa kiistänyt kaikki rikosepäilyt.Asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syyte asiassa on nostettava 23. huhtikuuta mennessä.