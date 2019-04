Pohjoismaista taisteluasua ei valmisteta ainakaan Suomessa, kotimainen vaateteollisuus putosi satojen miljoonien eurojen kilpailusta

Kotimaa

Pohjoismaista taisteluasua ei valmisteta ainakaan Suomessa, kotimainen vaateteollisuus putosi satojen miljooni

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjoismainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjoismainen

Se, mitä

Kansanedustaja