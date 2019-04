Kotimaa

Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Joensuussa epäilty 87-vuotias on kiistänyt syyllisyytensä

Joensuussa 87-vuotias heinäveteläläinen mies on kiistänyt syyllistyneensä uimahallin höyrysaunassa kahden alle 16-vuotiaan pojan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi ja asia etenee syyteharkintaan.



Pojat olivat olleet viime joulukuussa uimahallin höyrysaunassa, jonne tuli myös hyväksikäytöstä epäilty. Mies istui poikien viereen ja alkoi tyydyttämään itseään. Pojat lähtivät paikalta välittömästi ja he kertoivat asiasta vanhemmilleen.