Ryöstö, sieppaus ja muilutus Joensuusta Kuopioon aiheuttivat miehelle mittavat menetykset – Poliisi vangitsi epäillyt

Kotimaa

Ryöstö, sieppaus ja muilutus Joensuusta Kuopioon aiheuttivat miehelle mittavat menetykset – Poliisi vangitsi e

Joensuussa

Jossain vaiheessa

ryöstön kohteeksi joutunut ja sieltä Kuopioon siepattu mies kärsi viime viikonvaihteen tapahtumien johdosta mittavat taloudelliset vahingot, kertoo poliisi tiedotteessaan.”Tilanne on ollut hyvin vakava”, tiedotteessa kerrotaan.Poliisi on otti ryöstöstä ja vapaudenriistosta epäilemänsä neljä miestä kiinni Tampereelta, ja heidät on vangittu todennäköisin syin epäiltyinä.Tapahtumasarja alkoi viime perjantaina iltapäivällä Joensuussa. Uhri pakotettiin puukolla uhaten antamaan lompakkonsa ja pankkitunnuksensa. Näiden avulla ryöstäjät tekivät pikavippejä ja nostivat automaateista käteistä rahaa.uhri kuljetettiin henkilöautolla Kuopioon, jossa seurue kirjautui keskustan ulkopuolella Haapaniemellä sijaitsevaan hostelliin.Seuraavana aamuna kello 8.40 uhri pääsi pakenemaan hostellista, lainasi kadulla sivullisen henkilön puhelinta ja soitti sillä hätäkeskukseen.Poliisi on kuulustellut henkilön, jonka puhelimesta soitto hätäkeskukseen tehtiin. Tapauksen selvittely jatkuu edelleen. Nyt etsinnässä on 3–4 sivullista, jotka olivat aamulla Haapaniemen Vattikujalla ja saattoivat nähdä soittotilanteen.”Heidän havainnoillaan voi olla merkitystä asiassa”, poliisi arvioi.Näitä henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä ja jättämään yhteystietonsa poliisille. Tämän voi tehdä joko puhelimitse Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 029 541 5323 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi