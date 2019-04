Kotimaa

Vuotoksen tekoallas sai pisteen oikeudessa: Kemihaaran soiden suojelua Lapissa ei pureta

jatkunut ja ylimmässä oikeusasteessa kuopattu Vuotoksen allashanke Itä-Lapissa sai torstaina lopullisen pisteen. Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi suunnitelmat muuttaa 5 000 hehtaaria luonnonsuojelualuetta tekoaltaaksi.KHO:n päätös koskee Lapin liiton ajamaa Kemihaaran tulvasuojelualueeksi nimettyä allasta, joka olisi sijoittunut samalle paikalle Pelkosenniemellä kuin aiemmin suunniteltu Vuotoksen allas.Viimeisimmän rakentamisyrityksen esti vuonna 2018 valtioneuvosto, joka hylkäsi hakemuksen Natura-alueen muuttamisesta tekojärveksi. Päätöksestä valitettiin, ja nyt KHO hylkäsi valitukset.Sekä valtioneuvosto että oikeus katsoivat, että Kemihaaran allasta ei voida pitää ainoana vaihtoehtona alueen tulvasuojelun toteuttamiseksi.kohtalosta on käyty pitkä ja katkera taistelu. Se päättyi ensimmäisen kerran vuonna 2002. Tuolloin KHO hautasi tehoaltaan, joka olisi hukuttanut Kemihaaran suot.Ympäristöarvot olivat ratkaiseva tekijä KHO:n päätöksessä vuonna 2002. Sen mukaan allas aiheuttaisi suuria ympäristömuutoksia. Selvitysten mukaan allas tuhoaisi soita, uhanalaisten lintulajien pesimäalueita, porolaitumia, kalavesiä sekä metsästys- ja marjastusmaita.Ajatus altaan rakentamisesta jäi kuitenkin elämään, ja etenkin Lapin liitto on ajanut sitä eteenpäin yhä uudestaan.Vuonna 2015 Kemijoen tulvariskien hallintaa pohtinut työryhmä esitti tekoaltaan rakentamista ensisijaiseksi toimeksi Rovaniemen tulvasuojeluun. Altaalla olisi suojattu kaupunkia erittäin harvinaiselta suurtulvalta, joka toistuisi kerran 250 vuodessa.Altaan nimi oli työryhmän esityksessä muuttunut Kemihaaran tulvasuojelualtaaksi, mutta paikka on entinen, vuonna 2002 tyrmätty Vuotos.Lapin liitto sisällytti Kemihaaran altaan myös esitykseen Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavaksi. Uutta allashanketta on perusteltu tulvasuojelulla, mutta altaaseen olisi voitu yhdistää myös vesivoima. Allasta perusteltiin myös energiahyödyllä, joka olisi tehnyt rahoituksen mahdolliseksi.Hanketta ovat ajaneet etenkin Lapin liitto ja Rovaniemen kaupunki, joka vaati KHO:lta valtioneuvoston päätöksen kumoamista.