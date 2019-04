Kotimaa

Kananugeteista löytyi muovin palasia, Lidl veti tuotteen myynnistä

Lidl on poistanut myynnistä erän kananugetteja. Syynä ovat pakasteina myydyistä tuotteista löytynyt muovi.Lidlin mukaan erä Culinea Chicken Nuggets -kananugetteja saattaa asiakaspalautteiden perusteella sisältää muovin palasia.Takaisinveto koskee tuote-erää, jonka erätunniste on 41846300 ja parasta ennen -merkintä 14.11.2019. Tuotetta on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.koskee Lidlin mukaa vain kyseistä erää. ”Muilla päivämäärillä ja erätunnuksilla merkittyjä Culinea Chicken Nuggets- tuotteita on turvallista käyttää”, Lidl kertoo tiedotteessa.Pakastepussin koko on 750 grammaa, ja tuotteen EAN-numero on 20872922.Asiakkaat voivat halutessaan palauttaa ostamansa tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.