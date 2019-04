Kotimaa

Rasistiset kirjoitukset toivat sakkorangaistuksen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

käräjäoikeus on tuominnut 47-vuotiaan miehen sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.Käräjäoikeuden mukaan mies on levittänyt sosiaalisessa mediassa rasistisia kirjoituksia sekä loukannut islamia ja islaminuskoisten ihmisten ihmisarvoa. Hänet määrättiin poistamaan yleisön saatavilta ja hävittämään sisällöltään lainvastaiset Facebook-viestit kuvineen.Käräjäoikeus katsoo, että miehen vuosina 2016–2017 levittämät kirjoitukset ja viestit kohdistuvat islamiin uskontona sekä sen harjoittajiin, muslimeihin, yleisesti ryhmänä. Viestit kuvaavat islamia sairautena, ja islaminuskoisten väitetään syyllistyvän niissä rikolliseen toimintaan.Kyse on kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan, koska kirjoituksissa ei ole oikeuden mukaan pysytty hyväksyttävän sananvapauden käytön piiriin kuuluvan liioittelun ja provosoinnin rajoissa.”Kirjoituksissa uhataan, panetellaan tai solvataan islaminuskoisia uskonnon perusteella”, tuomiossa todetaan.rikkomiseen mies on syyllistynyt, koska viestit on käräjäoikeuden mukaan esitetty loukkaamistarkoituksessa julkisesti ja niiden tarkoitus on ollut herjata ja häpäistä sitä, mitä uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä.Käräjäoikeus pitää kiihottamisrikosta verraten vakavana, koska ne pitävät sisällään uhkauksia ja uhkauksenomaista vihan lietsomista muslimeja kohtaan. Lisäksi kirjoituksia on ollut pitkän ajan kuluessa useita.Rangaistukseksi molemmista rikoksista mies sai 80 päiväsakkoa, yhteensä 480 euroa.on myöntänyt kirjoittaneensa kirjoitukset. Mies on kuitenkin kiistänyt syyllistyneensä rikokseen kirjoitukset julkaistessaan, herjanneensa, kiihottaneensa ketään tai kehottanut hyökkäykseen ketään vastaan.Mies kertoo esittäneensä asiat omina mielipiteinään. Hän vetosi oikeudessa siihen, että edes kärkevän, räväkän tai provosoivan mielipiteen esittämien ei ollut rikos.Kirjoitukset oli miehen mukaan alun perin tarkoitettu vain pienen suljetun ryhmä tietoon. Facebook ei kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla, ja kirjoitukset levisivät laajemmalle yleisölle.