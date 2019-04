Kotimaa

Suomessa on palanut satoja kirkkoja – Mitä ihmisten mielessä tapahtuu, kun kotikirkko tuhoutuu?

Lista

on pitkä. Suomessa on palanut noin 300 kirkkoa sitten 1300-luvun ja vauhti on vain kiihtynyt, mitä lähemmäs nykyhetkeä tullaan: 1900-alusta laskien kirkkoja on palanut pitkälti yli sata.Luettelo löytyy Wikipediasta https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kirkkopaloista ja siihen lasketaan myös esimerkiksi kellotapulit ja rukoushuoneet. Turun tuomiokirkko on palanut jo useamman kerran. Sääksmäen kirkko paloi kiviseiniinsä asti tasan 90 vuotta sitten.Yhteistä kaikille on se, että kirkko on rakennettu pääosin aina uudelleen. Jos ei samojen seinien sisään, niin ainakin samalle sijainnille. Montaa tuntia ei mennyt Notre Damen palon alkamisesta https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006073048.html , kun jo kuultiin ensimmäiset vakuuttelut tuhon korjaamisesta.Suomessa näin on viime vuosina tapahtunut ennen kaikkea kahdessa tunnetussa tapauksessa. Ensin Tyrvään Pyhän Olavin kirkon tapauksessa (1997), sitten Porvoon tuomiokirkon (2006). Molemmat ovat tuhopolton kohteeksi joutuneita, mutta yhteisönsä uudelleen rakentamia kirkkoja.

Kirkkopaloja

Jyväskylän

