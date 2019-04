Heroiini korvautui Subutexilla lähes 20 vuotta sitten, mutta viranomaiset pelkäävät huumeen uutta tulemista: Tulli takavarikoi isoimman heroiinierän vuosiin

Kotimaa

Heroiini korvautui Subutexilla lähes 20 vuotta sitten, mutta viranomaiset pelkäävät huumeen uutta tulemista: T

Juhannuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääskysaari

Huumeidenkäyttöä

Heroiinin

Tammi