Kotimaa

Suomessa tehdään vuosittain 15 000 silmien laserleikkausta, kaikilla ei kuitenkaan ole realistisia odotuksia

Silmien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääketieteen

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopputulos voi olla pettymys, vaikka silmälaseja ei enää tarvita

Kaikilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonkinlaisia