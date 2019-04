Kotimaa

Onko niin, että rahaa kyllä on pilvin pimein, vaikka köyhille ja vähätuloisille sitä ei riitäkään?

Viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On hienoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harvan, jos kenenkään, tulot tulevat puhtaasti hänen omasta työstään.

Kysymys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun yritys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On hienoa

sitten maailma järkyttyi, kun Notren Damen kirkko Pariisissa paloi valtoimenaan. Liekit peittivät hetkessä keskiaikaisen kirkon, jonka keskitorni ennen pitkää romahti. Paljon kulttuuriaarteita paloi tuhkaksi, vaikka paljon saatiin myös pelastetuksi.Lähes heti tulipalon jälkeen monet liikemiehet lupasivat satoja miljoonia euroja kirkon jälleenrakennukseen, ja Notre Dame seissee muutaman vuoden päästä entistä komeampana Île de la Citén saarella., että kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman arvokkaan kirkon jälleenrakennukseen riittää rahaa. Sosiaalisessa mediassa ja ainakin brittilehdistössä on kuitenkin myös kysytty, kuinka taloudellisen tiukkuuden politiikka, austerity policy, sopii yhteen sen kanssa, että yksityiset liikemiehet voivat hetkessä panna yhteensä lähes miljardi euroa Notre Dameen.Missä nuo rahat ovat silloin, kun puhutaan asunnottomuudesta, köyhyydestä ja siitä suoranaisesta nälästä, jossa osa kansasta elää, niin Iso-Britanniassa kuin Suomessakin.Onko niin, että rahaa kyllä on pilvin pimein, vaikka köyhille ja vähätuloisille sitä ei riitäkään?on aiheellinen. Suomessakin on vaikea nähdä, että rahasta olisi pulaa. Se vain sijaitsee eri kukkarossa kuin se, mistä hyvinvointivaltion kuluja maksetaan.Näyttäisikin siltä, että julkisen sektorin talousongelmat eivät niinkään aiheudu rahan puutteesta vaan siitä, että sitä on imuroitu yhteiskunnalta yksityisiin taskuihin.Vanhanaikaisessa maatalous­yhteiskunnassa vauraus tuli pitkälti ihmisen omasta selkänahasta: Jussi raivasi hartiavoimin lisää peltoa ja sai siitä lisää vaurautta. Nyky-yhteiskunta on paljon monimutkaisempi ja harvan, jos kenenkään, tulot tulevat puhtaasti hänen omasta työstään.menestyy, sen menestyksen taustalla on hyvän toiminnan ohella myös laaja julkisen sektorin tuki: armeija suojelee yritystä vihollisen hyökkäykseltä ja poliisi rikollisilta; työntekijöiden terveyden perustana on julkinen terveydenhuolto ja heidän osaamisensa tulee julkiselta sektorilta; julkisen sektorin rahoittamat tiet tuovat tehtaaseen raaka-aineita ja vievät valmiita tuotteita markkinoille.Lista yksityisen sektorin nauttimasta julkisen sektorin tuesta on pitkä ja monipolvinen.Kysymys yksityisen ja julkisen sektorin vauraudesta ei siis suinkaan tarkoita, että julkinen sektori himoitsisi liikeyrityksen ”itse” tuottamaa voittoa. Näiden sektorien välinen tasapaino tuottaa tasapainoisen yhteiskunnan, ja kääntäen yhteiskunnan hyvinvointia voidaan käyttää mittarina sille, onko tulonjako onnistunut vai ei.Maissa, joissa yksityinen sektori voi muutamassa tunnissa luvata miljardin mutta asunnottomuus ja nälkä ovat toisten arkipäivää, tasapainottamista täytyisi ehkä pohtia uudelleen., että rikkaat yrittäjät ovat vapaaehtoisesti lähteneet rahoittamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävää hanketta. Kaikki kiitos ja kunnia siitä heille, täydestä sydämestä. Toivottavasti samanlaista vastuunkantoa nähdään myös silloin, kun puhutaan yhteiskunnan arkisista ongelmista, jotka eivät nouse lehtien etusivulle.Pääsiäisen kristillistä ydinsanomaa on ylösnousemus. Toivottavasti Notre Dame kokee pian oman ylösnousemuksensa ja ehkä hyvinvointivaltiokin, jos tulonjaon ongelmiin puututaan.