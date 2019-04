Kotimaa

Osa klamydia­tartunnoista ei ole paljastunut testeissä, vääriä tuloksia eri puolilta Suomea

osa sukupuoliteitse tarttuneista klamydiatapauksista on jäänyt todentamatta alkuvuoden aikana, useat sairaanhoitopiirit tiedottavat.Virheellisen tuloksen on saanut alle puoli prosenttia testatuista potilaista helmikuusta alkaen. Virheellisiä tapauksia on löydetty Helsingin, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien laboratorioissa sekä SYNLABin ja Yhtyneet Medix Laboratorioiden yksityislaboratorioissa.laboratorio harkitsee, kutsuuko se potilaita uuteen testaukseen. Kaikki tähän mennessä havaitut virheelliset tulokset on korjattu varmistustesteillä. Syytä sille, miksi ensisijainen testi ei ole havainnut kaikkia tapauksia, ei vielä tiedetä.Klamydia on Suomen yleisin seksitauti. Viime vuonna havaittiin lähes 15 000 klamydiatapausta.