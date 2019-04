Kotimaa

18 sutta sai pannan – pantasusista kolmannes poikkeuksellisesti Länsi-Suomessa

Luonnonvarakeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsi-Suomen

(Luke) on pannoittanut 18 sutta kevään aikana. Luke kertoo pannoittaneensa kuusi sutta läntisellä ja 12 sutta itäisellä kannanhoitoalueella.Luke kertoo tiedotteessaan, että Länsi-Suomen pantasusien on tarkoitus antaa tietoa susien liikkumisesta alueella, jossa on voimakkaampi ihmisvaikutus kuin itäisessä Suomessa. Aiemmin susia on merkitty pääosin Itä-Suomessa.pannoitukset tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Hämeessä. Itä-Suomen sudet pannoitettiin Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-KarjalassaGps-pannat antavat tietoa muun muassa susilaumojen reviirirajoista, susien määrästä, nuorten susien vaelluksista ja vierailuista pihapiireissä. Asennettu panta toimii noin vuoden.