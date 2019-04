Puolet suomalaisista kannattaisi lakimuutosta, joka mahdollistaisi lasten saannin myös juridisen sukupuolensa korjanneille

Kotimaa

Puolet suomalaisista kannattaisi lakimuutosta, joka mahdollistaisi lasten saannin myös juridisen sukupuolensa

Puolet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselytutkimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisääntymiskyvyttömyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselyssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänestyskäyttäytymisen

suomalaisista kannattaa tuoreen kyselytutkimuksen mukaan sitä, ettei juridisen sukupuolensa muuttavilta ihmisiltä enää vaadittaisi hedelmättömyyttä.Setan mukaan Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sterilaatiota sukupuoltaan korjaavalta.Suomen nykyisen translain mukaan juridisen sukupuolen vahvistaminen eli henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttaminen edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä.teetti sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava Trasek ry, ja tutkimuksen teki tutkimusyhtiö Bilend. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista.Ketkä sterilaatiovaatimuksen poistoa sitten kannattavat?Trasekin mukaan hedelmättömyysvaatimuksen poistaminen sai eniten kannatusta vanhimmassa ikäryhmässä: 65–75-vuotiaista 55 prosenttia kannatti vaatimuksen poistoa.Maantieteellisesti vaatimuksen poistoa kannatettiin eniten Tampereella (58 %) ja pääkaupunkiseudulla (55 %).on vain yksi edellytys sille, että sukupuolen juridinen vaihtaminen käy nykyisen lainsäädännön mukaan päinsä. Lisäksi hakijan on oltava täysi-ikäinen, elettävä haetun sukupuolen mukaisessa roolissa ja esitettävä lääketieteellinen selvitys sukupuolestaan.Translain uudistamisen puolesta ovat ottaneet kantaa muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, eduskunnan oikeusasiamies sekä monet kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt.Tasa-arvovaltuutetun eduskunnalle antamassa uusimmassa kertomuksessa edellytetään, että tulevan hallituksen on otettava lain uudistaminen ohjelmaansa.translain uudistamista kannatti ylipäätään 42 prosenttia vastaajista, ja 21 prosenttia oli uudistusta vastaan. 37 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.18–24-vuotiaista puolet ja 25–34-vuotiaista lähes yhtä moni kannatti translain muutosta uudistusta.Uudistus sai kannatusta myös 65–75-vuotiaiden joukossa: heistä 45 prosenttia kannatti uudistusta.perusteella jaoteltuna translain uudistamista kannattivat vahvimmin vasemmistoliiton (76 %), vihreiden (66 %) ja keskustan (52 %) kannattajat.Naiset suhtautuivat translain uudistukseen myönteisemmin kuin miehet.