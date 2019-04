Tähän kulminoituu keväinen koirankakkakiista: Nainen sai pökäleitä postilaatikkoon, vaikka ei edes omista koiraa

Kotimaa

Tähän kulminoituu keväinen koirankakkakiista: Nainen sai pökäleitä postilaatikkoon, vaikka ei edes omista koir

Keskustelu

Ainoa vain,

Koirankakka

koirankakasta kuumenee joka vuosi keväisin, kun lemmikkien jätöksiä paljastuu sulavan lumen alta.Oululaisella asuinalueella aihe vaikuttaa saaneen tavallista suuremmat mittasuhteet, ja tulilinjalle ovat joutuneet jo aivan syyttömät ihmiset. Sen sai havaita tällä viikolla nainen, joka kauppareissulta palatessaan kurkisti postilaatikkoonsa.Laatikossa odotti haiseva yllätys, kaksi pökälettä koirankakkaa ja siististi kirjoitetut lappu, jossa luki: ”Jätit nämä meidän pihaan, kun lenkitit koiraa. Älä unohda seuraavalla kerralla. Korjaa sotkusi.”ettei oululaisnaisella ole koiraa. ”Se tuli nyt kyllä väärään osoitteeseen”, nainen kertoo.Nainen ei osaa sanoa, kuka pökäleet ja lapun on jättänyt. ”Jännittyneenä nyt katson, että onko tullut anteeksipyyntöä.”Hän kertoi tapauksesta paikallisessa sosiaalisen median ryhmässä, jossa myös toinen henkilö kertoi saaneensa samanlaisen tervehdyksen – jopa kahdesti.”En osaa sanoa, onko tässä kyse mistään laajemmasta koirankakkasodasta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ylipäätään kuulen näin räikeästä mielenilmauksesta, ja heti kerralla se näköjään sattui osumaan omalle kohdalle”, nainen kertoo.puhuttaa hänen mukaansa keväisin niin Oulussa kuin muillakin paikkakunnilla.”Tuntuu, että koirankakkakeskustelut ovat yhtä varma kevään merkki kuin vaikkapa räystäiden tippuminen tai linnunlaulu.”Nainen asuu Oulussa omakoti- ja rivitaloalueella, joka on hänen mukaansa rauhallinen. Kulkuväylien varrella on yleisiä roska-astioita.”Minusta täällä aika hyvin kerätään lemmikkien jätökset. Toki, kun lumet sulavat, niin niitä alkaa löytyä lumen alta.”Naisen mukaan kaupunginosaryhmässä on kerrottu myös eri puolilta Oulua löytyneistä myrkyistä tai neuloja sisältäneistä nakkipaloista, joita on löytynyt koirien ulottuvilta.”Miten tilanne on voinut mennä tähän pisteeseen. Koiravihaa tuntuu olevan paljon”, nainen ihmettelee.Oulun poliisista vahvistettiin HS:lle, että neuloja sisältäneistä nakkipaloista on tehty ainakin yksi ilmoitus.