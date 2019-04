Kysely: Suomalaiset eivät tunnusta tavoittelevansa rusketusta, mutta joka neljäs polttaa ihonsa auringossa ainakin kerran vuodessa

Kotimaa

Kysely: Suomalaiset eivät tunnusta tavoittelevansa rusketusta, mutta joka neljäs polttaa ihonsa auringossa ain

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

STUKin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy