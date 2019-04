Kotimaa

Poliisi takavarikoi Lappeenrannassa tehdyssä kotietsinnässä työkaluja yli 15 000 euron edestä

poliisi teki poikkeuksellisen suuren takavarikon pitkäperjantaina Lappeenrannassa.Tiedotteen mukaan poliisi takavarikoi kotietsinnän yhteydessä yli 60 sähkötyökalua ja niihin liittyvää osaa. Poliisin mukaan vastaavien uusien työkalujen hinta kohoaisi yli 15 000 euroon. Poliisi epäilee, että työkalut on varastettu viime talven aikana Lappeenrannan alueen työmailta.Poliisi vangitsi pääsiäisenä rikoksista todennäköisin syin epäillyn paikkakuntalaisen miehen. Hän on yhä tutkintavankeudessa.alueella on poliisin mukaan vuoden 2018 aikana ilmoitettu ainakin 50 varkautta tai törkeää varkautta, joissa on tunkeuduttu luvatta rakennustyömaille tai työmaakontteihin.Poliisi kertoo olleensa yhteydessä suurimpaan osaan rikosilmoituksia jättäneistä rakennusyrityksistä. Poliisin mukaan varastettu omaisuus palautetaan yrityksille.Poliisin mukaan työmaihin kohdistuneet rikokset lisääntyivät Lappeenrannassa viime vuonna. Vuonna 2017 vastaavia tapauksia oli 21 ja vuotta aiemmin 13. Poliisin mukaan rikosten määrän kasvuun voi vaikuttaa myös se, että Lappeenrannan keskustassa on parhaillaan useita isoja rakennushankkeita.Poliisi uskoo, että varkaat ovat saaneet työkalut haltuunsa työmaakoneista tai säilytyslaatikoista, joiden lukitus on rikottu. Rikosten motiiviksi poliisi epäilee huumausaineiden käytön rahoittamista.”Varastetut työkoneet on myyty eteenpäin tai vaihdettu suoraan huumausaineisiin”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.rakennusyrittäjiä ja rakennustyöntekijöitä poliisi kehottaa suhtautumaan ”terveen varauksellisesti” käytettyjä työkaluja kaupitteleviin tahoihin. Lisäksi yrittäjiä kehotetaan ilmoittamaan epäilyttävistä tapahtumista poliisille.Työmaarikoksia voi poliisin mukaan ennaltaehkäistä muun muassa työmaan aitaamisella ja lukitsemisella.”Aidan tai portin lukituksen rikkominen on usein työlästä ja murtoäänet herättävät helposti myös sivullisten huomion. Työmaalla käytettävät työkalut on syytä merkitä selkeästi, jolloin poliisi pystyy esineitä tunnistamaan takavarikkojen yhteydessä. Työkalujen merkitseminen myös osaltaan ennalta estää niiden anastamista, koska selkeästi merkittyjä työkaluja on haastavaa saada myytyä edelleen”, poliisi muistuttaa.