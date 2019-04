Kotimaa

Luhtitalo palaa Kuopiossa – palo levinnyt viiteen huoneistoon

kaksikerroksinen luhtitalo on liekeissä Savolanniemessä. Henkilövahinkoja ei ole, kertoo Pohjois-Savon pelastuslaitos.Palo on levinnyt viiteen huoneistoon ja savuvahinkoja on useissa huoneistoissa. Kattoa on palanut 300–400 neliötä. Rakennuksessa on yhteensä 20 huoneistoa.on sammutustöissä yhdeksän pelastustoimen yksikköä.Pelastuslaitos oli ennen iltakymmentä saanut kaikki asunnot tarkistettua. Yhdestä huoneistosta evakuoitiin koira.Hälytys tulipalosta tuli hieman ennen iltayhdeksää.