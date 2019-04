Kalixin laulukerhon puheenjohtaja selvisi Kuopion rajusta bussiturmasta, mutta menetti työkyvyn, terveyden ja neljä ystävää

Kotimaa

Kesän viimeinen perjantai

Kahdeksan

”Tämän jälkeen minulla on aivan toinen näkökanta elämään. Oli niin lähellä, etten menettänyt kaikkea.”

Aimo Suomela, Kalixin ruotsinsuomalaisten laulukerhon puheenjohtaja

”Ensimmäinen reaktioni oli kysyä, onko täällä lapsia.”

Christo Neemre, kuopiolainen siviiliauttaja onnettomuuspaikalla

”Mieli ei tahtonut uskoa sitä todeksi, vaan näkymää luuli sairaaksi harjoitukseksi.”

Eero Väyrynen, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lääkintäesimies