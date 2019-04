”Itkettää ja ahdistaa kun on niin paljon tehtävää” – HS selvitti: Tällaista on lukiolaisten kokema arki HS kysyi yli tuhannelta lukiolaiselta heidän kokemastaan stressistä. Moni lukiolainen on kyselyn mukaan uupunut. Kysely kohdennettiin ympäri Suomen 15 lukioon, joihin sisäänpääsyyn vaadittiin viime keväänä yli yhdeksän keskiarvo