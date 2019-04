Possun ja kumiankan sekasikiö on säikäyttänyt Turkuun ajavia jo 20 vuoden ajan – Myös maailmalla ihmetystä herättänyt Posankka on nyt synnyttänyt poikasia

Kotimaa

Possun ja kumiankan sekasikiö on säikäyttänyt Turkuun ajavia jo 20 vuoden ajan – Myös maailmalla ihmetystä her

Aurajokea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Posankka-hahmo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gullichsenin