Kotimaa

Ikea kehottaa tarkistamaan Sundvik-hoitopöydän oikean asennustavan – huonekalu­jätin mukaan kolme lasta on pud

Ruotsalainen huonekalumyymäläketju Ikea kehottaa Sundvik-hoitopöydän ostaneita asiakkaitaan tarkistamaan sen oikean asennustavan. Sekä hoitopöytänä että lipastona toimivan kalusteen ostaneiden tulee lukita pöytälevy paikoilleen pakkauksessa mukana tulevilla kiinnikkeillä.



Ikea on saanut kolme ilmoitusta tapauksista, joissa kalusteen taitto-osa on irronnut ja lapsi on pudonnut hoitopöydältä. Näissä tapauksissa hoitopöytää ei ollut lukittu paikalleen lukituskiinnikkeillä ohjeen mukaisesti.



Jos kiinnikkeet ovat hukkuneet, asiakas voi ottaa yhteyttä Ikea-asiakaspalveluun saadakseen uudet kiinnikkeet maksutta. Asiakkaalta ei edellytetä ostokuittia tai muuta tositetta ostosta.